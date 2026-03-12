Cappelli a Montecitorio | l’artigianato vince su Roma

Nella Sala della Regina di Montecitorio si è svolta un'iniziativa dedicata all’artigianato, con l’obiettivo di mettere in evidenza il valore delle competenze artigianali. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e di istituzioni pubbliche, con l’intento di promuovere l’importanza di questa tradizione. Durante l’incontro sono stati presentati cappelli realizzati da artigiani locali.

Nella Sala della Regina di Montecitorio si è tenuta un'iniziativa che ha messo al centro il valore del sapere artigianale. L'evento, denominato Intelligenza artigiana a tavola, ha riunito realtà imprenditorie selezionate per la loro capacità di rappresentare i territori. Tra le aziende presenti spicca quella di Massimo Cappelli, un imprenditore ferrarese scelto come esempio di eccellenza. L'iniziativa è stata promossa da Confartigianato Imprese con l'obiettivo di celebrare la qualità delle produzioni italiane e il legame profondo con le radici locali. La presenza di rappresentanti politici come Davide Bergamini sottolinea come queste imprese siano considerate colonne portanti dell'economia nazionale.