Alla chiesa di Santa Maria Nuova, vicino all’ex convento francescano, si osservano crescenti macchie di umidità sul soffitto, mentre si registrano continue infiltrazioni di acqua piovana. La situazione, segnalata dall’amministrazione comunale, solleva preoccupazioni per lo stato di conservazione dell’edificio e la presenza di danni evidenti sui capolavori custoditi all’interno. La chiesa, famosa per le opere del Perugino, mostra segni di degrado legati alle intemperie.

di Anna Marchetti "Piove" nella chiesa del Perugino. Cresce la preoccupazione per le macchie di umidità sempre più evidenti sul soffitto di Santa Maria Nuova, la chiesa di proprietà del Comune, adiacente all’ex convento dell’ordine dei frati minori francescani. Con il passare del tempo le infiltrazioni sono aumentate per dimensioni e per numero, comparse anche dove inizialmente non c’erano. In caso di pioggia i punti critici dove i frati sono costretti a posizionare i secchi per raccogliere l’acqua che gocciola dal soffitto o lungo le pareti sono tre: a ridosso dell’ingresso, entrando sulla sinistra, nella parte centrale della navata, accanto all’immagine di Santa Rita, e in fondo, sopra l’abside. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capolavori tra secchi d’acqua. Piove nella chiesa di Perugino

