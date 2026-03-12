Capitale della Cultura parte il countdown Lattuca | Sembrava debolezza ma candidarsi insieme è diventato punto di forza

Il countdown per la nomina della Capitale italiana della cultura 2028 è partito. Il 18 marzo, alle 1 di notte, la Commissione del Ministero della Cultura comunicherà quale città ha ottenuto il titolo. Lattuca ha commentato che, inizialmente, la scelta di candidarsi insieme poteva sembrare una debolezza, ma alla fine si è rivelata una forza.

Il sindaco Enzo Lattuca ha ricordato come tutto sia nato proprio in sede di consiglio comunale, nel febbraio 2025, con una mozione presentata dal consigliere Piero Berti e sostenuta dall’aula Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì 18 marzo, alle ore 1, la Commissione del ministero della Cultura annuncerà la città che sarà Capitale italiana della cultura 2028. In attesa del verdetto, questo pomeriggio il sindaco Enzo Lattuca ha aggiornato il consiglio comunale sul percorso che ha portato Cesena a candidarsi insieme a Forlì, parlando di un’esperienza che, comunque vada, ha già rappresentato un risultato importante per il territorio. “Tra le dieci finaliste – ha commentato – ci sono proposte molto solide. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

