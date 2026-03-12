Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan, l’Inter si prepara a rispondere alla battuta d’arresto. Fabio Capello ha commentato la partita, sottolineando la necessità per la squadra di reagire e riprendere il cammino in campionato. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Milan, lasciando l’Inter in attesa della prossima sfida.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel corso dell’attuale stagione, il Milan ha avuto successo nel battere l’Inter in entrambi gli incontri di campionato, come confermato dalla vittoria per 1-0 contro la squadra di Cristian Chivu a San Siro domenica scorsa. Gli uomini di Chivu mantengono comunque un vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica, il Milan, con dieci partite ancora da disputare. Ci sono però dubbi sul fatto che il Milan possa effettivamente recuperare terreno in questa fase finale della stagione 2025-2026. Capello sottolinea in un articolo su La Gazzetta dello Sport che l’Inter non è mai sembrata invincibile e ha perso diversi scontri diretti nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Capello: Inter deve reagire dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan.

