Fabio Capello ha commentato l’attuale calcio italiano, sottolineando che le squadre nostrane non giocano più in modo verticale come in passato. Ha criticato la scelta di imitare il Barcellona di Guardiola, affermando che questa strategia è stata adottata in modo sbagliato. La sua intervista, rilasciata alla Gazzetta, si concentra sull’uscita delle italiane dalla Champions e sulla preparazione agli spareggi per il Mondiale.

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta, Fabio Capello ha così commentato l’uscita di scena delle italiane dalla Champions e la situazione dell’Italia in vista degli spareggi per andare al Mondiale. Le parole di Capello. Italiane fuori dalla Champions negli ottavi, Italia che rischia di saltare il terzo Mondiale di fila: Capello, c’è una connessione? “La connessione c’è e comincia dal valore degli stranieri. Ai miei tempi, quando giocavo, studiavo sempre Luis Suarez, il migliore di tutti, oltre a Bulgarelli che aveva qualche anno più di me. Erano maestri. Quando ero allenatore, avevamo in Italia i migliori al mondo. Oggi ci sono Modric, Rabiot e pochi altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: “In Italia non giochiamo più verticale. Abbiamo preteso di copiare il Barcellona di Guardiola e l’abbiamo fatto male”

