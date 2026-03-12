Capcom in crisi | dominio RE rubato da un fan

Un fan ha scoperto un URL nascosto in Resident Evil Requiem e lo ha registrato lo stesso giorno un content creator. La notizia ha attirato l'attenzione sulla possibile perdita di controllo del franchise da parte di Capcom. La scoperta è stata resa nota pubblicamente e ha generato discussioni tra gli appassionati. La vicenda riguarda direttamente la gestione dei contenuti digitali legati alla serie.

Un URL nascosto in Resident Evil Requiem è stato scoperto da un fan e registrato lo stesso giorno da un content creator. Il dominio NEWDAWN-capcom.com, visibile sugli schermi dei computer della BSAA nel gioco, ha generato una situazione di crisi per Capcom. L'indirizzo web è stato individuato il 9 marzo 2026 dall'utente RacconSurvivor, che ha utilizzato l'ingrandimento del mirino dell'arma per decifrare le stringhe di codice. La registrazione successiva effettuata da Gabe Follower ha creato un vuoto informativo che lascia la casa madre giapponese in una posizione delicata. La scoperta del codice e la reazione immediata. L'attenzione si concentra su un dettaglio apparentemente insignificante all'interno della narrazione del nono capitolo della saga survival horror.