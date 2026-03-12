Capalbio | auto fuori strada etilometro e sequestro

Durante la notte, un’auto è uscita dalla carreggiata sulla strada tra l’Aurelia e Capalbio. I carabinieri di Orbetello hanno fermato il veicolo e sottoposto il conducente al test dell’etilometro. Il veicolo è stato sequestrato. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Un'auto ha lasciato la carreggiata durante le ore notturne sulla strada che collega l'Aurelia a Capalbio, costringendo i carabinieri di Orbetello a sottoporre il conducente al test dell'etilometro e sequestrare il veicolo. L'incidente, avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 marzo 2026, ha mobilitato vigili del fuoco e volontari della Croce Rossa per mettere in sicurezza il mezzo e assistere chi era coinvolto. Nessun altro veicolo è risultato coinvolto nello scontro, ma la dinamica precisa dell'us . 🔗 Leggi su Ameve.eu

