Canzonissima un concorrente già annunciato fa dietrofront

Un concorrente di Canzonissima, già annunciato in passato, ha deciso di ritirarsi senza partecipare alla trasmissione. La notizia è stata diffusa da fonti vicine al programma, che hanno confermato il cambio di decisione del partecipante. La sua scelta ha sorpreso alcuni, considerando l’annuncio precedente. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa decisione.

Dopo essere già stato annunciato nel cast di Canzonissima, uno dei concorrenti fa dietrofront e rivela quale sarà il suo ruolo. Manca poco più di una settimana alla partenza della nuova edizione di Canzonissima. Lo storico format Rai farà ritorno sul primo canale sabato 21 marzo e alla conduzione ci sarà Milly Carlucci. Solo pochi giorni fa la presentatrice, tramite uno spot pubblicitario, ha anche annunciato il cast di concorrenti che settimana dopo settimana si metterà alla prova con questa nuova esperienza. Tuttavia nelle ultime è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Pare infatti che uno dei concorrenti già annunciati abbia fatto dietrofront. 🔗 Leggi su Novella2000.it

