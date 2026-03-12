CANZONISSIMA | RAI1 SVELA ALTRI 2 BIG E ANNUNCIA NUOVI ARRIVI NEL CAST

Rai1 ha diffuso un nuovo promo di Canzonissima, lo show condotto da Milly Carlucci, che annuncia l’arrivo di altri due grandi nomi nel cast. La rete ha anche comunicato l’aggiunta di nuovi volti che prenderanno parte alla trasmissione, senza specificare ulteriori dettagli. La presentazione delle novità è avvenuta attraverso un video promozionale trasmesso di recente.

Canzonissima, un colpo di scena dietro l’altro! Rai1 ha trasmesso un nuovo promo dello show di Milly Carlucci dove si svelano importanti novità. Nel nuovo promo di Canzonissima, al via sabato 21 marzo alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi, oltre ai big in precedenza annunciati, sono stati ufficialmente aggiunti Arisa, anticipata dai social della trasmissione, e il tenore Vittorio Grigolo, già direttore artistico del serale di Amici. Al termine dell’elenco dove figura sempre Riccardo Cocciante, che sarà ospite d’onore e non in gara come ha sottolineato lui stesso, viene sottolineato: “presto arriveranno altri annunci”. Aspettiamoci ulteriori colpi di scena in vista dell’attesa sfida di primavera con Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

