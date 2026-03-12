Cantona | esordio album guerra e responsabilità

Eric Cantona, noto ex calciatore francese e figura di spicco del Manchester United, lancerà il suo primo album in studio intitolato Perfect imperfection il 13 marzo 2026. La pubblicazione segna il suo ingresso nel mondo musicale, dopo aver avuto una carriera lunga e segnata da diversi episodi pubblici. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e molte aspettative sono state sollevate intorno al progetto.

Eric Cantona, ex calciatore francese diventato icona del Manchester United, presenterà il suo primo album in studio intitolato Perfect imperfection il 13 marzo 2026. L'opera segna l'esordio discografico a distanza di anni dopo un EP e un tour teatrale, confermando la sua evoluzione da atleta a artista multidisciplinare. L'ex giocatore ha già dimostrato le sue capacità al di fuori del rettangolo verde, recitando in oltre venti film e pubblicando libri fotografici con proventi destinati alle organizzazioni di aiuto ai senza tetto. La nuova uscita musicale non è un caso isolato ma l'apice di un percorso artistico iniziato ben prima dell'addio allo sport attivo.