Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficialmente approvato il percorso di qualificazione per il canottaggio e il coastal rowing alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questo significa che le regate di selezione si svolgeranno in base a nuovi criteri stabiliti per determinare le squadre che parteciperanno alla competizione olimpica. La fase di qualificazione sarà parte integrante del calendario sportivo nei prossimi anni.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del canottaggio e del coastal rowing a Los Angeles 2028. Saranno in programma quindici eventi (sette maschili, sette femminili, uno misto): saranno 502 gli atleti in gara nel complesso. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di un’imbarcazione per gara. Per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 il numero di posti per la qualificazione vede per la terza volta la parità di genere con 251 posti disponibili per sesso, compresi i posti riservati al Paese ospitante e quelli universali, assegnati per garantire un’ampia partecipazione durante le gare dei Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Articoli correlati

Basket 3×3, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Per la terza edizione consecutiva anche il basket 3×3 farà parte del contesto legato alle Olimpiadi.

Pentathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del pentathlon moderno per Los Angeles 2028.

Una selezione di notizie su Canottaggio i criteri di qualificazione...

Discussioni sull' argomento Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026!; Carlo Brizzolara, ingegnere, scrittore e pioniere della canoa italiana; Bruno Cipolla muore a 73 anni. L'ex timoniere fu il più giovane medagliato italiano alle OIimpiadi del ‘68: vinse ad appena 15 anni; Triathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Canottaggio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del canottaggio e del coastal rowing a Los Angeles 2028. Saranno in ... oasport.it

OMEGA, 007 E OLIMPIADI C’è un altro punto di contatto tra James Bond e le Olimpiadi, ovvero la storica partnership con Omega. Tutto iniziò nel 1932, quando un orologiaio svizzero partì dal Canton Berna alla volta di Los Angeles con una valigetta: al suo int facebook

Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026! - x.com