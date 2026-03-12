Cannara due spacciatori arrestati in un solo giorno

I carabinieri di Cannara hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 26 anni e un altro di 24 anni, entrambi di origini albanesi e privi di fissa dimora in Italia. Entrambi sono stati fermati mentre erano in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Gli arresti sono avvenuti in un’unica giornata.

I carabinieri di Cannara hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne e un 24enne, entrambi di origini albanesi e senza fissa dimora in Italia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati arrestati in due distinte operazioni. Il 26enne è stato fermato da una pattuglia per “movimenti sospetti con un altro uomo in piedi vicino al finestrino”. I carabinieri lo hanno perquisito e trovato con due grammi e mezzo di cocaina suddivisi in quattro dosi e 155 euro in contanti. La stessa sera i carabinieri hanno intercettato il 24enne al volante di un'auto di grossa cilindrata fermo in una zona buia e isolata. Il giovane è stato perquisito e trovato con due grammi di cocaina suddivisi in quattro dosi e nascosti in un calzino e mille euro in contanti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

