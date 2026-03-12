Cannara | 2 arresti 4,5g di cocaina e 1155 euro sequestrati

Nel comune di Cannara, i Carabinieri hanno arrestato due giovani, di 24 e 26 anni, entrambi senza fissa dimora e di origini albanesi. Durante le operazioni sono stati sequestrati 4,5 grammi di cocaina e 1155 euro in contanti. Le forze dell'ordine hanno condotto controlli mirati che hanno portato a questa azione, che si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni dei Carabinieri di Cannara hanno portato all’arresto di due giovani, un 26enne e un 24enne, entrambi senza fissa dimora in Italia e di origini albanesi. I due sono stati fermati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nello stesso giorno, giovedì 12 marzo 2026. L’intervento ha la scoperta di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita e contanti nascosti su entrambi gli arrestati. Mentre il primo è stato sorpreso durante movimenti sospetti vicino a un finestrino, il secondo è stato intercettato al volante in una zona buia e isolata. La dinamica delle due fermate separate. Il primo episodio si è svolto con una pattuglia che ha notato comportamenti anomali di un uomo in piedi accanto a un veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

