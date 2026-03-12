Il sindaco di Atripalda ha annunciato che il trasferimento di circa 50 cani dal canile comunale è necessario, suscitando un acceso dibattito nella città. La decisione riguarda la gestione temporanea degli animali e ha scatenato reazioni tra i cittadini e le associazioni locali. La questione riguarda il futuro dei cani e le modalità di gestione adottate dal Comune.

Tempo di lettura: 3 minuti Ad Atripalda si accende il dibattito sulla gestione del canile comunale e sul trasferimento temporaneo di circa 50 cani. A intervenire per chiarire la situazione è il sindaco Paolo Spagnuolo, che in una lunga nota pubblica ha ricostruito i passaggi amministrativi e respinto con forza le accuse circolate sui social. Il primo cittadino ha voluto innanzitutto smentire l’idea che il Comune abbia voluto “punire” o allontanare i volontari che da anni operano nella struttura. “ Non siamo un’amministrazione che infligge punizioni – ha spiegato Spagnuolo – e non ci sarebbero stati minimamente i presupposti. Sta passando il falso messaggio che il Comune abbia voluto cacciare l’associazione AIPA, ma non è assolutamente così”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Canile, trasferimento degli animali necessario”: il Sindaco chiarisce

