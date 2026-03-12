Cane ucciso con pietra | shock a San Bartolomeo

A San Bartolomeo, un cane è stato ucciso con una pietra, suscitando sdegno tra i residenti. La scoperta è stata fatta lungo il fiume, nel silenzio che caratterizza il luogo. La vittima è un animale domestico, e l’episodio ha generato scalpore tra chi vive nella zona. La polizia ha avviato le indagini per identificare chi sia responsabile di questo gesto.

Il silenzio del fiume a San Bartolomeo è stato rotto da una scoperta che ha gelato il sangue di Brescia. Nella zona di Via Ferrini, vicino all’incrocio con Via Stretta, le acque hanno restituito un corpo senza vita: un cane bianco, della taglia media-piccola, legato al collo da una pietra pesante. L’evento si è verificato nel quartiere residenziale, trasformando un luogo di passaggio in uno scenario di crudele violenza animale. Un atto di oscurità nel cuore di San Bartolomeo. La scena descritta dai testimoni e catturata dalle immagini diffuse online mostra un dettaglio che va oltre la semplice negligenza. Non si tratta di un animale smarrito o abbandonato per disinteresse, ma di un’esecuzione deliberata eseguita con una Pietra legata al collo dell’animale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cane ucciso con pietra: shock a San Bartolomeo Articoli correlati Ritrovamento shock: un cane gettato nel fiume con una pietra legata al colloA Brescia un altro episodio di crudeltà verso gli animali a poche ore dalla notizia della triste fine del piccolo Aaron, il barboncino rapito da una... Porta fuori il cane e viene investito sulle strisce da un’auto: travolto e ucciso Luciano Di PietraSi chiamava Luciano Di Pietra l'uomo investito mentre era a spasso con il cane per la passeggiata serale. Aggiornamenti e notizie su San Bartolomeo Argomenti discussi: Ritrovamento shock: un cane gettato nel fiume con una pietra legata al collo. Ritrovamento shock: un cane gettato nel fiume con una pietra legata al colloA Brescia un altro episodio di crudeltà verso gli animali a poche ore dalla notizia della triste fine del piccolo Aaron, il barboncino rapito da una banda di ladri e poi gettato da un'auto in corsa. S ... bresciatoday.it Brescia, cane morto in un torrente a San Bartolomeo: si sospetta sia stato uccisoDopo il caso di Aaron, il barboncino lanciato da un'auto in corsa, un nuovo episodio scuote Brescia. Il corpo dell’animale scoperto da un passante nel quartiere San Bartolomeo e ripreso in un video di ... quibrescia.it