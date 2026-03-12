Un camioncino Iveco ha perso il controllo e si è ribaltato in via Torretta ad Alfonsine, finendo nel fosso lungo la strada. Due uomini sono stati soccorsi e portati in ospedale: uno a Lugo con ferite leggere e l’altro al Bufalini di Cesena con condizioni più serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire l’incidente e il traffico.

Un camioncino Iveco ha perso il controllo in via Torretta ad Alfonsine, finendo nel fosso laterale. Due uomini sono stati trasferiti in ospedale: uno a Lugo per traumi lievi, l’altro al Bufalini di Cesena con codice di media gravità. L’incidente si è verificato nella Bassa Romagna, in una zona caratterizzata da un tessuto produttivo denso e da strade di campagna spesso strette e prive di barriere di sicurezza adeguate. Il mezzo stava provenendo da Alfonsine quando l’evento è accaduto intorno alle 16:00 del mercoledì 11 marzo 2026. Le condizioni meteorologiche erano critiche: cielo molto nuvoloso, piogge e temporali con una probabilità di precipitazioni del 95% e temperature a 14 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camioncino fuori strada: due feriti e caos nella Bassa

