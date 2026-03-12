Camion dei rifiuti si schianta in via Toledo a Napoli l'autista si è sentito male | ricoverato al Monaldi

Un camion dei rifiuti si è schiantato contro un palo in via Toledo a Napoli dopo che l'autista si è sentito male. L’incidente si è verificato questa mattina e ha causato disagi al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il conducente è stato trasportato al Monaldi in condizioni di salute ancora da valutare.

