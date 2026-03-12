Camici bianchi sotto tiro Asl risponde alla violenza con dialogo e sicurezza

Nel 2025, l’Asl Lecce ha registrato venti episodi di aggressioni contro operatori sanitari e sociosanitari, causate da pazienti o loro familiari. I camici bianchi si trovano spesso sotto tiro, e l’azienda sanitaria ha deciso di rispondere a questa escalation puntando su dialogo e misure di sicurezza. La situazione richiede attenzione, anche se i dati rimangono pur sempre numeri.

Dai venti casi del 2025 (e già due quelli del nuovo anno) alle nuove misure nei Pronto soccorso: l’impegno dei vertici aziendali per tutelare chi cura nella Giornata contro le aggressioni Il 2026 è iniziato sulla stessa falsariga, con due casi già segnalati nei primi mesi dell’anno. È partendo da questa fotografia che l’Azienda, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, ha riunito il proprio gruppo di lavoro per fare il punto sulle strategie di difesa e prevenzione. “Nessun gesto di aggressione fisica o verbale può essere tollerato o giustificato”, ha dichiarato il commissario straordinario Stefano Rossi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

