Cambio in Regione Schiboni | Dopo tre anni lascio l' incarico di assessore

Dopo tre anni, l’assessore annuncia le dimissioni dalla sua carica in Regione. Nei giorni scorsi, è stata resa nota la sua nomina all’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari. La decisione di lasciare il ruolo regionale e assumere il nuovo incarico è stata comunicata ufficialmente. Nessun dettaglio su motivazioni o reazioni, solo la conferma del cambio di ruolo.

Nei giorni scorsi era arrivata per il politico pontino la nomina all'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Il saluto del presidente Rocca Nei giorni scorsi era arrivata la sua nomina ufficiale in Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Giuseppe Schiboni ha lasciato così la giunta del Lazio e il suo incarico di assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Urbanistica. E' lui stesso ora a ringraziare e spiegare, ripercorrendo il lavoro svolto in Regione. “Si è conclusa in questi giorni una fase importante del mio percorso politico e amministrativo - ha dichiarato Schboni - Dal 13 marzo 2026 saranno effettive le mie dimissioni da assessore regionale del Lazio, presentate a seguito della nomina, da parte del ministero della Salute, nel Consiglio di amministrazione di Agenas. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

