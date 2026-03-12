Caltanissetta | 80 voci e orchestra per lo spettacolo più
Il 14 marzo alle 20.15, nella Chiesa di Sant’Agata a Caltanissetta, si terrà uno spettacolo musicale con 80 voci e un’orchestra. L’evento, considerato il più grande mai realizzato in questa zona della Sicilia centrale, coinvolgerà numerosi artisti e musicisti. La serata si svolgerà all’interno della chiesa, che ospiterà questa produzione di ampio respiro.
Il 14 marzo prossimo, alle ore 20.15, la Chiesa di Sant'Agata a Caltanissetta ospiterà l'evento musicale più ambizioso mai realizzato nel cuore della Sicilia centrale. Si tratta del quindicesimo appuntamento dedicato a Gesù Nazareno, intitolato Thou Lord, un progetto che promette di essere lo spettacolo spirituale di maggiore impatto per l'intera regione. La produzione, guidata dal direttore d'orchestra Raimondo Capizzi, non si limita a una semplice celebrazione religiosa ma si configura come un'opera complessa che fonde musica sacra, teatro e devozione in un'unica esperienza artistica senza precedenti locali. L'allestimento prevede la partecipazione eccezionale di tre cori riuniti appositamente per l'occasione, portando il numero totale dei cantanti a 80 esecutori.
