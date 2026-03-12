Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari 12 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, giovedì 12 marzo, si svolge la sesta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con le finali di sci alpino. Sono in programma le gare di gigante femminile nelle categorie VI, standing e sitting, che assegneranno tre medaglie. La giornata si svolge con orari specifici e sarà visibile in diretta streaming e in TV. Gli atleti italiani sono in gara in queste competizioni.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, giovedì 12 marzo: nella sesta giornata di finali spazio allo sci alpino con il gigante femminile per le classi VI, standing e sitting, che metteranno in palio tre titoli. L'Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel e Martina Vozza nel gigante femminile VI. Azzurri protagonisti anche nel round robin del curling a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra, che sfideranno la Lettonia e la Corea del Sud, e nelle semifinali per il 5° posto dello sledge hockey, con l'Italia che affronterà il Giappone.