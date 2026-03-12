Questa mattina, il leader di Azione ha aperto la nuova sede del partito a Firenze, in via Vincenzo Bellini, nella zona di San Jacopino. Durante l’evento, ha espresso chiaramente la posizione del partito contro il ritorno alle importazioni energetiche dalla Russia, sostenendo invece il nucleare e chiedendo di eliminare le certificazioni Ets. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni membri del partito e cittadini presenti.

Carlo Calenda, leader del partito Azione, ha inaugurato questa mattina la nuova sede di Firenze in via Vincenzo Bellini, nella zona di San Jacopino, per lanciare un messaggio netto contro qualsiasi ritorno alle importazioni energetiche dalla Russia. Durante l’evento, il politico ha ribadito che la dipendenza dal gas e petrolio russo rappresenta una minaccia esistenziale per l’Europa, citando gli sconfinamenti di droni e gli attacchi informatici come prove del controllo esercitato da un dittatore pericoloso. La posizione assunta è chiara: non si può tornare a rifornirsi dalla Russia, anche se i costi dell’energia sono schizzati verso l’alto a causa della guerra contro l’Iran scatenata da Trump e Netanyahu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calenda a Firenze: stop Russia, sì al nucleare e via l’Ets

