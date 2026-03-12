Calderone | Favorire coinvolgimento padri in cura figli per sostenere natalità – Il video

Un nuovo video pubblicato oggi invita a coinvolgere di più i padri nelle cure dei figli, ritenendo questa strategia importante per sostenere la natalità. La pubblicazione è avvenuta in un contesto in cui si discute di politiche familiari e di ruolo dei genitori. Il messaggio si rivolge a chi si occupa di questioni sociali e demografiche, evidenziando la necessità di promuovere un maggiore coinvolgimento paterno.

