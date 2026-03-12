Nel prossimo calciomercato estivo, Milan e Juventus sono entrambe interessate a un giovane talento che ha attirato l’attenzione di molti. Il giocatore, raccomandato da Klopp, è al centro delle discussioni tra le due società italiane. Le trattative tra le parti sono ancora in fase preliminare e non sono stati rivelati dettagli ufficiali sulle offerte o le eventuali trattative in corso.

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, sono già pienamente operativi per la finestra estiva di calciomercato. Lo testimonia, per esempio, il blitz di Moncada con il Corinthians per assicurarsi il talento (classe 2006) brasiliano André: staremo a vedere cosa succederà. Ma si tratta solo di un esempio di come i dirigenti di Via Aldo Rossi non stiano con le mani in mano e che già a quattro mesi dalla riapertura ufficiale del mercato hanno le idee ben chiare su cosa fare e su come operare. PROSSIMA SCHEDA Il tecnico Massimiliano Allegri, per la stagione 2026-2027, avanzerà quattro richieste di calciomercato alla società: per il suo nuovo Milan vuole un altro difensore centrale, un nuovo esterno, una mezzala di qualità e un centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan sfida la Juventus per il giocatore raccomandato da Klopp

