La squadra Allievi del Montignoso ha vinto questa domenica a Montemurlo lo scontro diretto per il titolo del campionato regionale Under 17. Con questa vittoria, il Montignoso si trova ora in una posizione molto favorevole per conquistare il titolo. La squadra ha dimostrato solidità durante tutta la partita, mettendo un’ipoteca significativa sulla vittoria finale.

La squadra Allievi del Montignoso ha messo un’ipoteca importantissima sulla vittoria del campionato regionale Under 17 andando a vincere questa domenica a Montemurlo lo scontro diretto per il titolo. I rossoblù del tecnico Maurizio Antonucci, primi in classifica, si sono imposti in trasferta con un perentorio 4 a 1 maturato grazie alle reti siglate da Galli, Paolini, Ballart e Luzzoli. In questo modo hanno spedito il Montemurlo Jolly Calcio, che rimane in seconda posizione, a ben 8 punti di distanza quando al termine del campionato mancano ormai solamente 6 giornate. Un vantaggio del tutto rassicurante che permette al Montignoso di guardare con fiducia a questo rush finale che inizierà la prossima domenica allo stadio "Del Freo" con il match contro il Viaccia, penultimo in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Under 17. Un Montignoso solido. Il campionato ora è nelle sue mani

