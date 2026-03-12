Domenica, il calciatore Alessio Sabatini ha raggiunto quota 400 gol segnati in carriera, partendo dalla serie C e arrivando fino alla Seconda. La sua rete è stata festeggiata con i compagni e la società, mentre lui ha dedicato i gol alle sue figlie Gaia e Sofia. Sabatini ha giocato in diverse categorie, dimostrando una carriera lunga e ricca di successi.

400 gol segnati dalla serie C scendendo fino alla Seconda toccando tutte le categorie. Il bomber Alessio Sabatini domenica ha raggiunto un traguardo importante, festeggiato con società e compagni. Don Bosco Fossone–Ricortola 0-1 al 96’. Che emozione è stata? "Bella. Ho segnato su punizione proprio all’ultimo istante. Un gol pesante che potrebbe valerci la salvezza. E’ il mio 14° stagionale ed ha un valore speciale per questo obiettivo che fa sicuramente piacere". Avresti mai immaginato di arrivare a 400 gol? "Quando inizi non sai mai dove arriverai. Da attaccante la mia grande forza è sempre stata quella di cercare di segnare più gol possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Quattrocento volte Sabatini: "I gol più belli? Quelli dedicati alle mie figlie Gaia e Sofia»

