Calcio promozione Pontassive Nick Fani si riprende il destino

Nel mondo del calcio di promozione, Niccolò Fani, difensore classe ‘99 del Pontassieve, ha deciso di riprendere in mano il proprio destino dopo un periodo difficile di 18 mesi. Domenica, il calciatore ha concluso un lungo momento di difficoltà, segnando un punto di svolta nella sua carriera. Il match ha visto il suo ritorno in campo, portando una nuova energia alla squadra.

Il calcio scrive storie che superano la fantasia. Lo sa bene Niccolò Fani, difensore classe '99 del Pontassieve, che domenica ha chiuso un incubo durato 18 mesi. Dopo la rottura del crociato a ottobre 2024 e un amaro rientro lampo finito male, Fani è rimasto ai box a lungo, costretto nel ruolo di spettatore che ogni atleta non vorrebbe mai interpretare. Poi, il 'miracolo' sportivo: domenica al 64° della sfida contro il forte Montagnano, è proprio lui a segnare il gol partita dei tre punti per la sua squadra. Un incredibile scherzo del destino, visto che la rete di Niccolò ha condannato la squadra allenata da Roberto Fani, in un singolare incrocio di omonimia che profuma di liberazione.