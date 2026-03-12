Calabria | la nuova mappa della montagna esclude 10 comuni

In Calabria, la recente classificazione dei comuni montani ha portato all'esclusione di dieci centri storici. La FAI CISL ha segnalato questa modifica, evidenziando come alcuni paesi non rientrino più nella mappa ufficiale dei territori montani. La questione riguarda i criteri adottati e le ripercussioni di questa decisione sui comuni coinvolti.

La nuova classificazione dei comuni montani in Calabria rischia di escludere numerosi centri storici, secondo quanto segnalato dalla FAI CISL. Francesco Fortunato ha lanciato un allarme sulla mancata considerazione delle reali difficoltà territoriali, chiedendo un tavolo regionale urgente per rivedere i parametri tecnici attuali. L'intervento del Segretario Generale della federazione sindacale punta il dito contro una metodologia basata esclusivamente su altitudine e pendenza, ignorando la marginalità sociale ed economica che affligge questi territori da anni. La richiesta principale è quella di includere nei criteri di valutazione non solo dati geografici astratti, ma anche indicatori di disagio reale come la carenza di servizi essenziali e il calo demografico.