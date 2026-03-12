Calabria | 0,07 minori per mille indagati per mafia

In Calabria, il tasso di minori indagati per associazione mafiosa si attesta a 0,07 per mille, posizionandosi tra le regioni con i valori più elevati in Italia. Questi dati mostrano una presenza significativa di minorenni coinvolti in procedimenti legali legati alla criminalità organizzata. La statistica evidenzia un fenomeno che riguarda direttamente questa parte della popolazione e che si verifica in una regione nota per le sue reti criminali.

La Calabria si colloca ai vertici nazionali per l’incidenza di minori indagati per associazione mafiosa. I dati del rapporto (Dis)armati indicano una frequenza di 0,07 casi ogni mille residenti tra i 14 e i 17 anni. Questo fenomeno non è isolato ma si intreccia con altre dinamiche violente nel territorio. L’analisi copre un decennio di osservazione, dal 2014 al 2024, rivelando tendenze contrastanti nella criminalità giovanile. Mentre le lesioni personali sono in forte ascesa, altri reati come le estorsioni mostrano segnali di contenimento. La realtà di Reggio Calabria offre uno spaccatura netta tra la crescita della violenza fisica e il calo delle minacce verbali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

