Caccia giallo-rossa ai voti degli ingenui

Il 3 gennaio 2020, un missile Hellfire americano colpì e uccise il generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad. L'operazione si svolse senza preavviso e senza coinvolgimenti ufficiali di altri attori. La notizia ricevette vasta attenzione internazionale e portò a numerosi aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente. La vicenda rimane tra gli eventi più discussi di quel periodo.

Il 3 gennaio del 2020 un missile Hellfire americano eliminò il generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad. Soleimani era il capo della forza Quds, l'uomo più vicino all'ayatollah Ali Khamenei, lo considerava quasi come un figlio, l'architetto della guerra dell'Iran in Medio Oriente. Dirigevo l'agenzia di stampa Agi, le notizie sfrecciavano sulla rete globale, eravamo di fronte a una svolta nel Medio Oriente, ho un vivissimo ricordo della notte del blitz ordinato da Donald Trump, perché quello fu il momento in cui l'Iran cominciò a cadere. Non ho ricordo invece di una sola sillaba di condanna dell'attacco made in Usa da parte degli attuali alfieri del «diritto internazionale».