Nel fine settimana a Messina si svolgono diversi eventi, tra cui il cabaret al Vittorio Emanuele, uno spettacolo umoristico molto apprezzato, e il Stretto Vinyl Fest, un festival dedicato alla musica in vinile. Inoltre, è in programma un party anni '50 che promette di far rivivere l’atmosfera di quegli anni. La città si anima con queste iniziative per tutti i gusti.

Lo show di successo arriva in città. Musica e cultura protagonisti alla Camera di Commercio. Evento davvero speciale al Retronouveau Torna il weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Grande attesa per Cabaret al Vittorio Emanule, show esilarante di successo che conquisterà anche il pubblico messinese. Per gli appassionati di dischi e vinile torna Stretto Vinyl Fest alla Camera di Commercio. Cantata da camera e Musica e Immagini protagonisti al Palacultura. Voglia di un party anni '50? Allora non potete non fare un salto al Retronouveau per un evento davvero speciale. Per chi invece preferisce farsi incantare dal fascino dei borghi toura a Rometta e Roccavaldina immersi in luoghi senza tempo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il piacere dell'onestà al Vittorio Emanuele, Stare bene con gusto e domenica gratis al museo: cosa fare nel weekend a Messina

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vittorio Emanuele

Discussioni sull' argomento Cabaret al Vittorio Emanuele, Stretto Vinyl Fest e party anni '50: cosa fare nel weekend a Messina; Cabaret – The Musical: Berlino anni ’30 tra eccessi e contraddizioni; Ivan Fiore in Rosmarino al Nuovo Teatro Orione di Palermo; i grandi compositori da piccoli! mario margiotta torna ad acquaviva con il suo nuovo spettacolo musicale.

Cabaret - Il Musical al Teatro Vittorio Emanuele di MessinaUn viaggio nella Berlino del 1930, una città sospesa tra l’euforia della trasgressione e l’ombra imminente del Terzo Reich ... guidasicilia.it

Nuova vita per il “Palazzo De Magistris-Officine artistiche” nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari L’attenzione della nostra amministrazione guidata dal Sindaco Zedda verso la palazzina che il Sindaco Paolo De Magistris decise di far acquisire dal Comune ne - facebook.com facebook

Vittorio Emanuele Parsi x.com