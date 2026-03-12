Bye Bye posto extra in Champions | le speranze di scalare la classifica del ranking Uefa sono ridotte al minimo

Le italiane in Europa hanno avuto un anno difficile e le recenti sconfitte hanno ridotto drasticamente le possibilità di migliorare il ranking Uefa. La squadra di calcio femminile ha subito una sconfitta pesante, che complica ulteriormente la possibilità di ottenere un posto extra in Champions League. La perdita di punti e il calo di prestazioni hanno di fatto eliminato ogni speranza di avanzamento.

Anno nefasto per le italiane in Europa e la batosta della Dea allontana ancora di più la possibilità di scalare il ranking Uefa per avere una squadra in più in Champions. Ne parla Gianluca Lengua sul Messaggero. Bye Bye posto extra in Champions: i dettagli. Si legge sul Messaggero Le speranze di prendere punti per scalare la classifica del ranking Uefa e arrivare alla seconda posizione sono ormai ridotte al minimo, considerando la batosta della Dea e il derby italiano che eliminerà una tra Roma e Bologna. C’è poi la Fiorentina che è agli ottavi di Conference League e affronterà il Rakow. Insomma, attualmente le squadre italiane in Europa sono 4 sulle 7 iniziali; tra una settimana i club che realisticamente andranno avanti saranno solamente due, uno se la Viola verrà eliminata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

