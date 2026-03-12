Busto Arsizio ladri troppo rumorosi | si svegliano i proprietari fallisce il colpo notturno in negozio

A Busto Arsizio, due ladri hanno tentato di svaligiare un negozio durante la notte, ma sono stati disturbati dai rumori e sono dovuti fuggire senza riuscire nel loro intento. I proprietari si sono svegliati grazie ai suoni sospetti, e il tentativo di furto è fallito prima di poter essere portato a termine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Busto Arsizio (Varese), 12 marzo 2026 – Pensavano di avere la strada libera e di poter svuotare il negozio nel cuore della notte, ma il loro piano è crollato in pochi minuti. Due ladri tunisini sono stati colti sul fatto e arrestati dalla Polizi a mentre stavano devastando l'interno di una tabaccheria-merceria in piazza della Chiesa Vecchia, nel quartiere di Sacconago a Busto Arsizio. Una notte che per loro doveva finire con il bottino in tasca si è invece conclusa con le manette ai polsi. Tutto si è deciso grazie alla prontezza dei proprietari del negozio, che vivono proprio al piano superiore dell'attività. Nel silenzio della notte hanno sentito rumori sospetti provenire dal locale sottostante: colpi, ferraglia, movimenti insoliti.