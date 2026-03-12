Nella semifinale di andata della Coppa Italia femminile, la Juventus ha vinto 2-0 contro la squadra avversaria. Chiara Beccari e Ana Capeta hanno segnato i due gol decisivi durante la partita. La vittoria permette alla formazione bianconera di avvicinarsi alla finale prevista per maggio. La gara si è svolta con entrambe le squadre in campo per l'intero incontro.

Il match valido per la semifinale di andata della Coppa Italia femminile premia la Juventus: Chiara Beccari e Ana Capeta sono le protagoniste indiscusse della serata, segnando due goal preziosissimi che proiettano la squadra di mister Massimiliano Canzi alla finale del prossimo maggio. Il riassunto della partita. Quella tra Juventus e Fiorentina è sempre stata una sfida calda; le bianconere, infatti, si sono scontrate con le ragazze in maglia viola con grande frequenza, ottenendo una quantità di successi e punti tale da considerarle come favorite in questo match. Nel primo tempo arriva il vantaggio con Chiara Beccari. I primi 10 minuti della... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Buona la prima: le bianconere infliggono un 2-0 pesantissimo

