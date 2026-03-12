A Bucciano sono iniziati i lavori di riqualificazione sismica del Santuario del Monte Taburno. L’intervento, finanziato dal PNRR, riguarda la protezione della struttura storica. Le operazioni prevedono interventi di consolidamento e messa in sicurezza dell’edificio. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di tutela del patrimonio architettonico della zona.

Nel cuore della Valle Caudina, il Sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, ha annunciato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza sismica e riqualificazione presso il Santuario di Maria Santissima del Monte Taburno. L’intervento, finanziato con fondi del PNRR (NextGenerationEU), rappresenta un passo fondamentale per la tutela di un simbolo storico, culturale e religioso della comunità. L’obiettivo del progetto è elevare gli standard di sicurezza strutturale dell’intero complesso, garantendo una risposta ottimale in caso di eventi sismici. La sfida principale è stata coniugare le tecnologie ingegneristiche più moderne con il rigoroso rispetto del valore storico ed estetico del sito. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Bucciano, Santuario del Monte Taburno: al via i lavori di riqualificazione sismica

Articoli correlati

Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo.

Bucciano, Santuario del Monte Taburno: al via i lavori di riqualificazione sismicaNel cuore della Valle Caudina un importante investimento a tutela del patrimonio sacro-storico-architettonico. Il Sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, ad annunciare l’inizio degli importanti ... tvsette.net

Santuario del Monte Taburno di Bucciano: al via lavori di messa in sicurezzaNel cuore della Valle Caudina un importante investimento a tutela del patrimonio sacro-storico-architettonico. Il Sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, ad annunciare l’inizio degli importanti interven ... ntr24.tv

