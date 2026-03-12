Bucci smentisce dossieraggio | solo un equivoco tra politica

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il suo portavoce, Federico Casabella, hanno dichiarato che non esiste alcun dossieraggio contro il quotidiano locale Secolo XIX. Hanno precisato che si tratta di un equivoco tra le parti e hanno respinto ogni accusa in merito. La vicenda riguarda quindi una possibile incomprensione tra le figure coinvolte, senza confermare ulteriori dettagli o sviluppi.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il suo portavoce Federico Casabella hanno smentito fermamente l'esistenza di un dossieraggio nei confronti del quotidiano locale Secolo XIX. La vicenda, emersa dopo la pubblicazione di documenti riservati, vede coinvolti anche il direttore della testata Michele Brambilla e la famiglia proprietaria Aponte. Mentre la procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla base di un esposto, i protagonisti politici negano qualsiasi intento di dettare la linea editoriale ai giornali. La narrazione pubblica è stata scossa da accuse gravi che minacciano di intaccare la libertà di stampa nel territorio ligure.