' Bubbies Revolution' al Teatro Metropolitan

Il 28 marzo a Catania e il 29 marzo a Palermo si tengono le prime tappe italiane di Bubbies Revolution, uno spettacolo che vede protagonisti Marco Zoppi e Rolanda, riconosciuti come tra i principali Bubbles Artist a livello internazionale e premiati a New York. Le due serate si svolgono rispettivamente al Teatro Metropolitan e al Teatro Golden, portando in scena una performance di grande effetto visivo.

Il 28 marzo per la prima volta a Catania, al Teatro Metropolitan e il 29 marzo a Palermo, presso il Teatro Golden, arriva la nuova tournée di BuBBles Revolution, l'emozionante show di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall'International Magician Society del Merlin Award, l'Oscar della Magia. L'esperienza delle bolle di sapone appartiene al vissuto di ciascuno di noi e forse è uno dei primi affascinanti misteri che catturano la nostra fantasia. La meravigliosa perfezione della rotondità, la fragilità impalpabile, l'evanescenza della bolla sono elementi che, nonostante...