Brutta serata per la Ferrari di Tonali | che pasticcio del parcheggiatore!

Durante il weekend, un incidente ha coinvolto la Ferrari di Sandro Tonali nel parcheggio del St James' Park. Un addetto al parcheggio ha manovrato l’auto con poca attenzione, causando un danno. La serata si è conclusa con un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti, lasciando Tonali e i testimoni sorpresi per quanto accaduto.

Il weekend di Sandro Tonali non è stato dei migliori. Nel parcheggio del St James' Park, infatti, un addetto al parcheggio ha manovrato la sua Ferrari con poca attenzione. In un video diffuso sui social si vede chiaramente la supercar sfregare contro il marciapiede durante la manovra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brutta serata per la Ferrari di Tonali: che pasticcio del parcheggiatore!