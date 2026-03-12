Michele Brambilla ha rivolto un invito diretto a Marco Bucci, chiedendogli di allontanarsi dal ruolo politico e di affrontare la questione dei dossier davanti a un magistrato. La richiesta è stata comunicata attraverso un appello pubblico senza specificare altri dettagli sulla disputa o sulle motivazioni. La questione riguarda quindi una divergenza tra i due, con un richiamo a una risoluzione giudiziaria.

Michele Brambilla ha lanciato un appello pubblico a Marco Bucci per risolvere la disputa sui dossier davanti a un magistrato. L’incontro si è svolto questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo durante i Martedì Letterari. Il direttore del Secolo XIX non accetta più le spiegazioni verbali e chiede una verifica legale delle conversazioni scambiate tra lui, il presidente della Regione Liguria e l’editore. La questione riguarda presunte pressioni istituzionali mai vissute in mezzo secolo di carriera giornalistica. L’appello alla giustizia e la richiesta di trasparenza totale. La tensione è salita di livello quando il vertice del quotidiano genovese ha deciso di spostare il dibattito dal campo politico a quello giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brambilla sfida Bucci: «Via dal politico, andiamo da

Articoli correlati

Termovalorizzatore, Bucci: "Andiamo avanti, speriamo che Amiu ci ripensi"Il presidente della Regione dopo la rinuncia all’avviso esplorativo: "Non è un passo avanti, spero ci ripensino.

Springsteen sfida la Casa Bianca: tour politico tra musica e democrazia, replica aspra dal portavoce.Springsteen Contro la Casa Bianca: Una Scontro tra Musica e Potere La Casa Bianca ha reagito con toni duri alle recenti prese di posizione politiche...