Bracconaggio al via l’operazione Lasciami Volare nel salernitano

È iniziata l’operazione “Lasciami Volare” nel salernitano, un’azione di circa due mesi promossa dall’Associazione Ambientalista Accademia Kronos APS Sezione Provinciale di Salerno. Le Guardie Giurate Venatorie si occuperanno di controllare e contrastare il bracconaggio in tutta la provincia, con l’obiettivo di prevenire eventuali irregolarità e tutelare la fauna locale.

La caccia consentita e disciplinata dalla legge è ormai chiusa ma purtroppo spesso non ferma chi a dispetto della legge, senza alcuno scrupolo, organizza attività di bracconaggio per futili motivi ed interessi Durerà circa due mesi, in tutta la provincia di Salerno, l'operazione contro il bracconaggio denominata "Lasciami Volare" organizzata dall'Associazione Ambientalista Accademia Kronos APS Sezione Provinciale di Salerno che vedrà impegnate le proprie Guardie Giurate Venatorie nella repressione delle attività di bracconaggio a danno di molte specie di uccelli in ripasso sulle nostre aree naturali montane, collinari e zone umide, queste particolarmente interessate dal fenomeno naturale di ripasso di tanti selvatici come Anatidi e Trampolieri.