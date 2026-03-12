Botte e spinte nella ’Notte bianca’ Lesioni e resistenza | c’è il processo

Durante la ’Notte bianca’ sono state registrate risse con botte e spinte; due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti e hanno riportato delle lesioni. Un sovrintendente del commissariato di Poggibonsi è intervenuto per difendere i vigili urbani, che avevano chiamato rinforzi a causa della resistenza opposta dai partecipanti. È in corso un processo legale relativo ai fatti accaduti.

di Laura Valdesi Avevano aggredito due agenti della polizia municipale. E poi il sovrintendente del commissariato di Poggibonsi che, vista la mala parata, intervenne in difesa dei vigili urbani. Era finita con un arresto, la Notte bianca a cui quella sera, 14 giugno 2024, avevano partecipato migliaia di persone. Tutte insieme negli spazi pubblici della città. Un episodio 'forte', che portò all'arresto di un 45enne che vive a Poggibonsi che si scagliò contro il personale in servizio per la manifestazione. Il 28 giugno 2024 l'uomo, difeso dall'avvocato Manfredi Biotti, patteggiò 8 mesi, senza benefici di legge con revoca della misura cautelare scattata a seguito dell'incredibile sequenza all'interno del sottopasso di largo Gramsci.