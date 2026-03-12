Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30 si gioca il match tra Borussia Monchengladbach e St. Pauli, valido per il ventiseiesimo turno di Bundesliga. La partita si svolge allo stadio della squadra di casa e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con pronostici e quote già disponibili per gli scommettitori. È un incontro importante per entrambe le squadre in piena lotta per la salvezza.

Anticipo del ventiseiesimo turno di Bundesliga ed è anche una sfida salvezza ad alta tensione quella tra il Borussia Monchengladbach di Polanski e il St. Pauli di Blessin. I Fohlen vengono dal KO sul campo del Bayern Monaco, inevitabile contro un avversario che ha già ammazzato il campionato ma che è anche il terzo nelle ultime 4 gare. Una situazione fluida con la vittoria del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-St. Pauli (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Il problema muscolare rimediato venerdì contro il Borussia Monchengladbach costa caro a Manuel #Neuer: il portiere del Bayern Monaco ha riportato una lesione muscolare al polpaccio sinistro e salterà la doppia sfida di Champions League contro l’Atalanta. x.com

