Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Borussia Monchengladbach e St. Pauli, anticipo del ventiseiesimo turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La partita rappresenta un momento importante per le squadre coinvolte, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione.

Anticipo del ventiseiesimo turno di Bundesliga ed è anche una sfida salvezza ad alta tensione quella tra il Borussia Monchengladbach di Polanski e il St. Pauli di Blessin. I Fohlen vengono dal KO sul campo del Bayern Monaco, inevitabile contro un avversario che ha già ammazzato il campionato ma che è anche il terzo nelle ultime 4 gare. Una situazione fluida con la vittoria del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-St. Pauli (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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