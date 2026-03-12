Borussia Dortmund-Augsburg sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle 15:30 si sfidano Borussia Dortmund e Augsburg. Il Borussia Dortmund, guidato da Kovac, arriva dopo aver vinto il derby contro il Colonia, risultato che ha migliorato la sua posizione in classifica. La squadra cerca una vittoria per rafforzare il secondo posto, mentre l’Augsburg si presenta con l’obiettivo di ottenere punti importanti in questa sfida.

Il derby vinto sul campo del Colonia ha permesso al Borussia Dortmund di Kovac di allungare sulla concorrenza, e un’eventuale vittoria contro l’Augsburg permetterebbe di consolidare ulteriormente il secondo posto in classifica. Aria di derby al Rhein-Energie Stadion, con i padroni di casa che però sono capitolati in meno di un’ora sotto i colpi del duo Guirassy-Beier, prima di rialzare la testa nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

