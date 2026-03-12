BookStorming 2026 | 4 giorni di arte e comunità a Sansepolcro

Da oggi e fino a domenica, a Sansepolcro si svolge BookStorming 2026, un evento che prevede quattro giorni di incontri, esposizioni e laboratori. La manifestazione si terrà principalmente presso CasermArcheologica, che si trasforma in un centro culturale aperto alla comunità locale e ai visitatori. Durante l’evento, vengono coinvolti artisti, autori e partecipanti di diverse età.

Quattro giorni di incontri, mostre e laboratori trasformeranno CasermArcheologica in un hub culturale aperto alla città. Dal 19 al 22 marzo 2026, il festival BookStorming si intreccerà con le storiche Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro. L’evento punta a creare una trama condivisa attraverso il progetto Punti della Valle, dove ogni cittadino potrà contribuire a una mappa del territorio ricamata collettivamente. Il filo che unisce i numeri all’anima del territorio. La scelta di ospitare l’iniziativa all’interno delle Fiere di Mezzaquaresima non è casuale ma riflette una precisa strategia economica e sociale. Questo incrocio tra tradizione mercantile secolare e innovazione culturale dimostra come la Valtiberina stia cercando nuove vie per valorizzare il proprio capitale umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BookStorming 2026: 4 giorni di arte e comunità a Sansepolcro Articoli correlati Lucy Orta - Trame di comunità. Mostra a SansepolcroCasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e... BookStorming 2026 dal 19 al 22 marzoDal 19 al 22 marzo 2026, durante le Fiere di Mezzaquaresima, CasermArcheologica ospita una nuova edizione del festival Bookstorming.