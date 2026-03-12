Bonetti Azione | L' Europa costruisca un' alternativa al Board of Peace di Trump – Il video

Il 11 marzo 2026, un rappresentante di Azione ha dichiarato che l'Europa dovrebbe sviluppare un'alternativa al Board of Peace di Trump, sottolineando l'importanza di un approccio diverso in ambito internazionale. Durante un'intervista a Roma, ha commentato la possibilità che le Nazioni Unite affidino agli Stati Uniti un mandato specifico, senza entrare in analisi o opinioni sulle motivazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Bene. Se le Nazioni Unite danno un mandato agli USA di portare avanti un Board of Peace nell'ambito di una risoluzione, e se il Presidente Trump costruisce un organismo che nulla ha a che vedere con questa risoluzione – perché è un organismo autocratico, pur essendo l'unica possibilità in campo dove si parla di pace anche con i paesi del Golfo, cosa che è fondamentale, ma mancano i palestinesi in quel Board of Peace, ma questo apparentemente sembra un dettaglio e non lo è – ma se è l'unica possibilità e non funziona, ma sarà il compito di una grande potenza qual è l'Europa costruire una...

