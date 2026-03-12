Bonelli figuraccia in diretta Tv | italiani senza parole VIDEO

Durante un dibattito sulla geopolitica mediorientale, un esperto ha mostrato una cartina geografica in diretta televisiva e ha utilizzato una bacchetta da insegnante per illustrare le dinamiche tra Stati e alleanze. L’intervento ha generato sorpresa tra gli spettatori, che hanno assistito a una scena insolita e poco professionale. La trasmissione si è conclusa con un momento di imbarazzo per i presenti in studio.

Un dibattito sulla geopolitica mediorientale, una cartina geografica proiettata in studio e una bacchetta da insegnante usata per spiegare alle telecamere equilibri delicati tra Stati e alleanze. Sembrava l'ennesima discussione televisiva su guerra, diplomazia e scenari internazionali. Ma nel giro di pochi minuti la lezione si è trasformata in una scena che ha fatto il giro del web. Protagonista involontario Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che durante il confronto televisivo ha deciso di avvicinarsi alla mappa per illustrare la sua lettura del conflitto in Medio Oriente. Il momento, però, si è trasformato in un piccolo caso mediatico quando il politico ha mostrato un'incertezza clamorosa su un dettaglio che, almeno sulla carta, dovrebbe essere elementare: la posizione dell' Egitto.

