Durante una trasmissione televisiva, un politico italiano ha commesso un errore di geografia, affermando di non sapere dov’è l’Egitto. Il momento ha suscitato commenti e momenti di ilarità tra gli spettatori, poiché si trattava di un'occasione pubblica in cui si aspettava una maggiore conoscenza geografica. L’episodio ha attirato l’attenzione sui limiti di alcune figure pubbliche in ambiti fondamentali come le conoscenze di base.

(www.secoloditalia.it) – Quando la foga militante contro il tiranno Trump fa perdere di vista le nozioni più elementari, perfino di geografia, quelle che si apprendono in tenera età alle scuole elementari. Protagonista del maldestro scivolone, con relativo momento comico, in diretta televisiva è lo scapigliato Angelo Bonelli, ospite de l‘Aria che tira. Focus della puntata la guerra in Medioriente dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran. Bonelli da Parenzo non trova l’Egitto sulla cartina Gli animi si accendono e il leader di Avs, nel tuonare contro il guappo che siede alla Casa Bianca, perde la calma. Il conduttore, armato di una bacchetta da insegnante elementare, sta spiegando ai telespettatori i complicati rapporti che sussistono tra i Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Bonelli bocciato in geografia: non sa dov'è l'Egitto!

