Bonelli bocciato in geografia | non sa dov’è l’Egitto!

In diretta televisiva, un noto personaggio ha commesso un errore di fronte alle telecamere, dichiarando di non sapere dov’è l’Egitto. L’incidente ha suscitato l’attenzione generale e ha portato a un momento imbarazzante, con il protagonista che ha mostrato di non avere chiara la posizione geografica del Paese. La scena è diventata immediatamente virale sui social network, attirando commenti di vario genere.

(www.secoloditalia.it) – Quando la foga militante contro il tiranno Trump fa perdere di vista le nozioni più elementari, perfino di geografia, quelle che si apprendono in tenera età alle scuole elementari. Protagonista del maldestro scivolone, con relativo momento comico, in diretta televisiva è lo scapigliato Angelo Bonelli, ospite de l'Aria che tira. Focus della puntata la guerra in Medioriente dopo gli attacchi di Israele e Usa all'Iran. Bonelli da Parenzo non trova l'Egitto sulla cartina Gli animi si accendono e il leader di Avs, nel tuonare contro il guappo che siede alla Casa Bianca, perde la calma. Il conduttore, armato di una bacchetta da insegnante elementare, sta spiegando ai telespettatori i complicati rapporti che sussistono tra i Paesi del Golfo.