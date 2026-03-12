Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Era nota per aver lavorato come giornalista, conduttrice televisiva, scrittrice e madre, e ha spesso unito aspetti della vita privata e professionale in modo innovativo. Tra i fatti più ricordati, un suo annuncio di gravidanza in diretta televisiva che scatenò un grande clamore e portò alla perdita del bambino.

Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas, ha incarnato come poche altre figure la poliedricità: giornalista, intrattenitrice, madre e scrittrice, capace di intrecciare vita privata e carriera con una modernità che, spesso, ha anticipato i tempi. La sua storia pubblica è stata segnata da un momento drammatico, avvenuto nel novembre 1986, quando era al timone di «Pronto chi gioca?» su Rai1. In quell’occasione, in un’epoca in cui la condivisione della vita privata era ancora un tabù televisivo, scelse di annunciare al suo pubblico di essere incinta. «Ero in trasmissione, non volevo dare troppo spazio a questa cosa e ho pensato di dirlo un minuto prima di lasciare la parola al Tg1», raccontò poi in diverse interviste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bonaccorti, quell’annuncio della gravidanza in diretta tv. Scoppiò un putiferio e perse il figlio

